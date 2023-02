Messe bietet alles für Haus und Garten

Rund 200 Aussteller weden bei der „Haus und Garten“ von 23. bis 26. FeFebruar in der Arena Nova mit dabei sein. Ob Hausbesitzer in spe oder bereits Eigentümer – Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und ökologisches Wohnen sind die vordringlichsten Wünsche, die Planer in ihre Projekte einfließen lassen. Dazu wird es auf der Messe zahlreiche Informationen geben, aber auch zu Wohnbauförderungen, gesundes Wohnen, nachhaltiges Heizen oder Baustoffen wird es von Experten Antworten geben. Natürlich kommt auch das Thema Garten mit vielen Tipps zur Gestaltung nicht zu kurz – im Mittelpunkt steht diesmal der klimafitte und klimafreundliche Garten.

Mit einer Nachmittagskarte (ab 15 Uhr) ist man übrigens schon ab sechs Euro dabei.

Alle Infos zur Messe samt einem Überblick zu den Vorträgen gibt es im Internet auf www.arenanova.com.

