Am Mittwoch ist es so weit: In der Arena Nova findet der zweite „Stadtdialog“ statt. Präsentiert werden dabei die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung (die NÖN berichtete) für den Stadtentwicklungsprozess „STEP WN2030“.

Für ÖVP-Baustadtrat Franz Dinhobl haben sich nach der Bürgerbefragung vier wesentliche Schwerpunkte ergeben:

Wohnen mit System

Von Innenstadt-Wohnungen bis zu Einfamilienhaussiedlungen, „wir werden uns damit beschäftigen, wo welche Wohnformen möglich sind“, so Dinhobl.

Wertvolles Grün

Hier geht es um den Erhalt bzw. die Schaffung von Grünflächen oder auch darum, wo Ersatzflächen für verloren gegangenen Grünraum entstehen können.

Zukunftsträchtige Mobilität

Öffentlicher Verkehr, Parken, Car-Sharing oder E-Autos sind Anliegen der Bürger, natürlich auch der Radverkehr. „Wiener Neustadt ist dafür wie geschaffen, weil 90 Prozent der Fläche innerhalb von 10 Radminuten erreichbar ist“, sagt Dinhobl.

Lebendige Innenstadt

Hier beschäftigt man sich mit der Frage, wie die Kaufkraft wieder gestärkt werden kann. Zum einen sind mehr Veranstaltungen gewünscht, wobei für Stadtrat Dinhobl ein wesentlicher Zukunfts-Punkt das Wohnen in der Innenstadt sein wird, „auch damit kann Kaufkraft geschaffen werden“.

Generell werde die Innenstadt-Frage am ehesten in Angriff genommen, „weil hier am meisten Handlungsbedarf besteht“, sagt Dinhobl.