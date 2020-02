Die „Spirit of Fishing“ geht am 8. und 9. Februar in die dritte Runde. An den beiden Tagen dreht sich in der Arena Nova wieder einmal alles um das Thema Angeln. Neben dem Verkauf von hochwertigen Produkten steht vor allem der Informations- und Wissenstransfer im Vordergrund – Vorträge, Workshops und Live-Präsentationen sind geplant.

Auf der Messe erwarten die Besucher wieder zahlreiche Highlights wie Vorträge und Demonstrationen von nationalen und internationalen Stars und Experten, die Verleihung des Foto Awards, eine Cashback-Lotterie, eine Kindererlebniswelt mit Spielen und Hüpfburg, und vieles mehr. Beim Vorführbecken zeigen die Stars, wie es geht. Die Messe ist am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Eintrittskarten gibt es um 10 Euro (Vorverkauf 8 Euro), Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre frei. www.spiritoffishing.at.