Wiener Neustädter Innenstadt wird zur „Stadt der Stäbchen“

Die Wiener Neustädter Innenstadt ist seit ein paar Tagen um ein Asia-Restaurant reicher: Anstatt dem griechischen Imbiss eröffnete in der Herzog Leopold Straße der „Noodle Sushi Profi“. Nur ein paar Meter weiter gibt es seit Jahren das „Taki“, das zudem mit „Asia to go“ auch am Marienmarkt vertreten ist.

An der Ecke Adlergasse/Grazer Straße gibt es Asia-Kost vom „Asia Nudeln Haus“, am Hauptplatz, Eingang Kesslergasse, eröffnete heuer das „Noodle Zizako“. Platzhirsch in der Innenstadt ist das Asia-Restaurant „Michita“ in der Neunkirchner Straße.

