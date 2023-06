Nächste Entsiegelung in Wr. Neustadt am Parkplatz in der Altabachgasse

Der bestehende Asphalt wird Anfang/Mitte Juli entfernt und eine versickerungsfähige Oberfläche hergestellt. Oberflächenwasser gelangt so in den natürlichen Kreislauf retour. Die Maßnahme wird im Rahmen des „Blau-Gelben Bodenbonus“ vom Land Niederösterreich gefördert.

„Dort, wo es möglich und sinnvoll ist, führen wir mit einem entsprechenden Maßnahmenpaket Entsiegelungen durch und nehmen dort, wo bestehende Bauland- oder Verkehrsflächen-Widmungen nicht notwendig sind, Rückwidmungen in Grünland vor. Die Entsiegelung der Parkplätze in der Altabachgasse ist dabei der nächste Schritt, dem in den nächsten Monaten und Jahren weitere folgen werden, die bereits auf Schiene sind“, sagen Umweltstadtrat Norbert Horvath (SPÖ) und Infrastrukturstadtrat Franz Dinhobl (ÖVP).

Grün statt Grau Entsiegelung in der Schützengasse im Neustädter Zehnerviertel startet

In den nächsten Monaten werden weitere Entsiegelungs- und Rückwidmungsschritte folgen: Bei weiteren Um- und Zubauten von Parkplatzflächen im öffentlichen Bereich werden versickerungsfähige Oberflächen errichtet, im Bereich der Straßenräume werden eine stärkere Begrünung und das sogenannte Schwammstadtprinzip forciert sowie Bauland und Verkehrsflächen in Grünland umgewidmet.

Der nächste konkrete Schritt wird die Umwidmung des Flugplatzes West sein: Die private Verkehrsfläche Militärflugplatz mit rund 290 Hektar wird in Grünland umgewidmet.