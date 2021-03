Weil es ihrer Katze „Flocke“ schlecht ging, suchte Melanie Horvath aus Kleinwolkersdorf am 2. März einen Tierarzt auf. Ging man dort zunächst davon aus, dass die Katze von einem Auto angefahren worden war, stellte sich schnell heraus, dass eine Kugel im Fuß des Tieres steckte. Diese konnte zwar entfernt werden, der Schock bei Tier und Besitzerin bleibt allerdings: „Sie traut sich kaum mehr raus und wenn, kommt sie sofort wieder rein“, erklärt Melanie Horvath – Nachsatz: „aber ich bin so froh, dass sie überlebt hat!“

Eine Nachbarin berichtete Horvath, dass sie einen Schuss vernommen habe – bei der Landespolizeidirektion Niederösterreich wird dies bestätigt. Man gehe davon aus, dass mit einem Luftdruckgewehr geschossen wurde, heißt es bei der Exekutive. „Der Täter ist unbekannt, die Polizeiinspektion Bad Erlach hat die Ermittlungen aufgenommen“, so Pressesprecher Johann Baumschlager auf Anfrage der NÖN Wiener Neustadt. Hinweise werden an den Posten in Bad Erlach erbeten.