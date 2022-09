Die NÖN sucht die größten Talente im Land

Der Showbewerb „Die NÖN sucht das größte Talent“ geht in die nächste Runde – am Mittwoch letzter Woche ging die Vorausscheidung in Wiener Neustadt im Festsaal der Raika am Zehnergürtel über die Bühne. Vor Beginn drängten sich im Gang die zukünftigen Showstars und ihre Begleitung und die Jury mit Andy Marek an der Spitze hatte die Qual der Wahl. Letztendlich durften sich vier glückliche Teilnehmer über ein Ticket für die erste Show freuen.

Johanna Hraba (33) aus Bad Vöslau überzeugte die Jury mit Adeles „Someone Like You“ und „What‘s up“ von den „4 Non Blondes“. Andy Marek fand die Stimme der Programmiererin, die in Wiener Neustadt beim Verein „Kreativ“ singt, „interessant“ und schrieb ihren Namen auf eines der Tickets. Beatboxen ist die Passion von Robin „Fireball“ Fleischer. Der 17-jährige Neustädter HAK-Schüler kann mit einer Box und einem Mikrofon ein ganzes Klanguniversum erschaffen.

Der 22-jährige Eggendorfer Sait Acikel singt schon „länger, aber noch nicht auf der Bühne“. Das wird sich jetzt ändern, denn mit seiner Version von Whitney Houstons „I have nothing“ begeisterte er die Jury.

Anastacia Mila Krstic (12) lebt in Wiener Neustadt und singt „seit ich vier Jahre alt bin“. Sie ist schon beim Musical „Bambi“ vom „teatro“ aufgetreten und besticht mit viel Professionalität. Sie sang „Million Dreams“. Ein „leider Nein“ gab es für Colin Dorner (11) aber nicht wegen zu wenig Talent, sondern wegen fehlender technischer Möglichkeiten. Seine Kartentricks würden auf der großen Bühne nicht zur Geltung kommen.

