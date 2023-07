Zwölf Teams beim Fußballturnier der HAK Wiener Neustadt

Alle Schüler freuten sich das ganze Jahr auf einen sportlichen Abschluss und manche zeigten ihr Können auch auf dem Rasen. Es traten zwölf Teams in einer Gruppenphase gegeneinander an. Auf der Neuklosterwiese stieg die Temperatur minütlich und von Zeit zu Zeit wurden die Spieler immer motivierter, was dazu führte, dass sich die Spieler letzten Endes wie in einem professionellen Turnier verhielten.

Der Höhepunkt der zahlreichen Schüler und Lehrer war mit Abstand das Elfmeterschießen. Dies wurde durchgeführt, da im finalen Spiel nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung kein Sieger geehrt wurden konnte. Letzten Endes gewann das Team KFG Edition der Klasse 4AK nach einem nervenzerreißenden Elfmeterschießen.