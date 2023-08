Feuerwehrmann tritt gegen seltene Kinderkrankheit in die Pedale

Feuerwehrmann außer Dienst Jörg Richter tritt in die Pedale – und zwar kräftig. Rund 1.200 Kilometer ist der gebürtige Würzburger derzeit in Österreich mit dem (stromlosen) Fahrrad unterwegs, an jeder Feuerwehr-Station wird für die Erkrankung und den Verein „Hand in Hand gegen Tay-Sachs und Sandhoff in Deutschland“ um Spenden und Aufmerksamkeit geworben. Bei der seltenen Kinderkrankheit entstehen Behinderungen, die zum Tod führen – bisher gilt sie als unheilbar.

Am Mittwoch und Donnerstag stattete der 64-Jährige, der mit dem Rad auch schon in den USA unterwegs war, der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt einen Besuch ab. „Auf meinen Touren brauche ich kein Vier-Sterne-Hotel. Mir ist es egal, wenn ich auf dem Boden schlafen muss – wenn ich daran denke, wie es Menschen mit der Erkrankung geht, relativiert sich vieles im Leben“, so Jörg Richter zur NÖN.

Kommandant Christian Pfeiffer und dessen Stellvertreter Norbert Schmidtberger von der FF Wiener Neustadt freuten sich über den Besuch: „Jörg ist bereits vor vier Jahren bei uns gewesen. Schön, dass er sich noch immer in den Dienst im Kampf gegen diese Krankheit stellt. Wir wünschen ihm auf seiner Reise alles Gute!“

Alle Infos zum Verein beziehungsweise Spendenmöglichkeiten gibt es unter https://tay-sachs-sandhoff.de/.