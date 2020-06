Das Opfer wurde dabei schwer verletzt. Heute, Dienstag, fand am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess statt. Der Angeklagte, ein gebürtiger Kosovare der seit vielen Jahren in Österreich lebt, saß wegen versuchten Mordes auf der Anklagebank. Dazu soll er auch seinen Sohn, dessen Geburtstag im Dezember gefeiert wurde, schon Wochen zuvor angegriffen haben.

Vor Gericht bekannte er sich schuldig, auf den Schwiegervater eingestochen zu haben. Es hätte an dem Tag einen Streit gegeben, wo gefeiert werden sollte. Der Schwiegervater wollte lieber in Sopron Fisch essen, der 40-Jährige in Bad Fischau-Brunn feiern. Nach dem dritten Bier eskalierte die Situation, der Angeklagte griff zu einem Klappmesser und stach zu. "Es tut mir sehr Leid, Gott sei Dank hat er überlebt", sagte er. Den Angriff auf seinen Schwiegervater gab der Mann zu - jenen auf seinen Sohn aber leugnete er aber. Das Opfer erzählte vor Gericht: "Ich spürte einen Schlag auf den Hinterkopf, mir wurde schwindlig. Die restlichen Stiche habe ich gar nicht bemerkt."

Das Schwurgericht verurteilte den Angeklagten zu fünf Jahren Freiheitsstrafe wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung - nicht rechtskräftig.