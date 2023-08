Abrechnung mit Verspätung für Mieter der Spinnereigasse in Felixdorf

Wenn man sich die Homepage von „ISTA Österreich“ ansieht, wird man sofort mit einer Erklärung konfrontiert, die eine eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit aufgrund zahlreicher Anrufe zu Heizkostenabrechnungen beschreibt. Für Anliegen solle man sich per E-mail an die Firma wenden. Das erklärt zwar, warum Ista-Kunden, wie die 23 Parteien der Genossenschaftswohnung Spinnereigasse telefonisch niemanden erreichen, aber nicht, warum es auch per Mail keine Antworten gibt. Bis Montag dieser Woche warteten die Mieter der Genossenschaftswohnungen nunmehr seit sieben Wochen auf die Jahresabrechnung des Abrechnungsdienstleisters. Anrufe, E-Mails, Beschwerden – alles Fehlanzeige: Keine Reaktion von Seiten der Ista. Wie eine Mieterin gegenüber der NÖN erklärt, „Alleine ich habe seit 30. Juni mehrmals angerufen, E-Mails gesandt, um Rückrufe gebeten, wann denn nun die Abrechnung einlangt. Alles vergebens.“ Dann am Montag endlich das große Aufatmen. Die Jahresrechnung kam mit sieben Wochen Verspätung bei den Mietern an. Eigentlich wäre die Jahresabrechnung seit 30. Juni gesetzlich fällig gewesen.

Mieterin: „Man kann nichts planen“

Die Mieterin befürchtete eine höhere Abrechnung mit Nachzahlungen. Keiner wusste wie hoch die Rechnung sein wird, geplant werden konnte daher im Voraus nichts. „Man möchte sich deshalb natürlich darauf einstellen, welche Höhe die Nachzahlung haben wird und man traut sich deswegen kaum einen Urlaub zu buchen oder größere Ausflüge zu machen und so weiter“, so die Mieterin.

Vertrauen zu der Firma ist daher keines mehr vorhanden. Bereits beim Einzug der Mieterin in die Genossenschaftswohnung kam es bei der Vorschreibung zu einer Verzögerung von vier Monaten. Einige Mieter überlegen deshalb den Anbieter zu wechseln.

Wie die „Bau-und Siedlungsgenossenschaft Frieden“ erklärt, hat auch die Hausverwaltung, beginnend mit Anfang Juli, bereits mehrfach bei der Firma Ista interveniert. Es sei jedoch nur die Antwort eingetroffen, dass mit Hochdruck an der Fertigstellung der Jahresabrechnung gearbeitet werde. Bisher hätte es mit der Firma noch keine Probleme gegeben.

Ista konnte bis Redaktionsschluss weder telefonisch noch per E-mail von der NÖN erreicht werden.