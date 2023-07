„Kämpfer“ in der Innenstadt sorgte für Einsatz von Cobra und Polizei

Vermummt im Soldatenoutfit mit Sturmgewehr, Nachtsichtgerät und Granaten am Gürtel zog am Samstagvormittag ein Mann von der Lederergasse in Richtung Sparkassensaal. Was in der Innenstadt bei Spaziergängern für Unruhe sorgte - und in Folge dessen auch für einen riesigen Polizeieinsatz sorgen. Nicht weniger als zwölf (!) Polizeistreifen sowie eine Sondereinheit der Cobra samt Panzerfahrzeug rasten in die Innenstadt.

Dort konnte dann aber schnell Entwarnung gegeben werden. Der Unbekannte wollte auf die im Sparkassensaal statt findende Veranstaltung „Made in Japan“, wo sich die Teilnehmer im Comic-Stil verkleiden. „Die Waffen, natürlich Attrappen, haben täuschend echt ausgesehen“, so ein Sprecher der Polizei zur NÖN. Vor Ort klärte sich der Sachverhalt dann rasch auf, die Exekutive konnte bald wieder abziehen. Für den „Kämpfer“ hat die Sache allerdings auch ein Nachspiel: Er wurde wegen „Störung der öffentlichen Ordnung“ (bis zu 500 Euro Geldstrafe) angezeigt.