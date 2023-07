Nach Anzeige: Neustädter Anrainer dürfen nicht vor ihrem Haus parken

Als ein Ehepaar dieser Tage vom Urlaub heimkam, traute es seinen Augen nicht. „In unserer Gasse war kein einziges Auto zu sehen, ich hab schon geglaubt, die Zombieapokalypse ist ausgebrochen“, erzählt man der NÖN. Ganz so schlimm war es dann doch nicht, aber, wie sich wenig später herausstellte, sehr ärgerlich. Denn bei der Polizei ging eine Anzeige ein, dass die Leithafeldgasse oft „verparkt“ sei, ein beidspuriges benützen der Fahrbahn sei deswegen nicht möglich.

Was aber laut Straßenverkehrsordnung - zumindest in der Theorie - sein muss. Dort heißt es: Das Parken ist verboten, wenn nicht mindestens zwei Fahrstreifen für den fließenden Verkehr frei bleiben. Neben den parkenden Autos müssen also noch zwei Fahrzeuge aneinander vorbeifahren können.

Die Polizei musste reagieren, zeigte sich aber kulant, sprach zunächst nur Verwarnungen aus, kündigte aber an, ab 3. Juli „scharf“ zu stellen. Naturgemäß ist der Ärger unter den Bewohnern der Leithafeldgasse groß: „Es haben ja nicht alle einen Garagenplatz oder privaten Abstellplatz, viele Haushalte haben zwei Autos. Wo sollen wir unsere Fahrzeug denn sonst abstellen?“, fragt sich ein Anrainer.

Einbahn oder eingezeichnete Parkplätze als Lösung?

Es folgte eine Beschwerdewelle am Magistrat, sogar Unterschriften wurden gesammelt. Eine Lösung des Problems könnte sein, die Gasse zu einer Einbahn zu machen oder die Parkplätze einzuzeichnen. Denn dann müsste nur ein Fahrstreifen neben den parkenden Autos frei bleiben. ÖVP-Stadtrat Franz Dinhobl ist die pikante Causa bekannt, „der Magistrat arbeitet an einer Lösung, vermutlich wir es auf eine der beiden Varianten hinauslaufen“, sagt er im Gespräch mit der NÖN.

Die Befürchtungen der Bewohner und der Stadtpolitik sind allerdings auch, dass dieses Anzeige-Modell in der Stadt Schule machen könnte, denn dieses „Park-Problem“ kommt in sehr vielen Gassen in Wiener Neustadt vor. Wer bei der Polizei die Anzeige einbrachte und so den Stein ins Rollen brachte, ist den Anrainern übrigens nicht bekannt. „Wir glauben gar nicht, dass es einer von uns war, denn es gab hier in der Gasse noch nie Diskussionen darüber“, heißt es. Den Anrainern geht es jetzt vor allem um eines: „Wir hoffen, dass es so schnell wie möglich zu einer Lösung kommt, wir wollen nicht ewig in einer anderen Gasse weit weg von unserem Haus parken müssen.“