„Wolfsalarm“ in Gutenstein entpuppte sich als Goldschakal-Sichtung

Für Aufregung sorgt derzeit ein Foto von einem wolfsähnlichen Tier, dass am Donnerstagvormittag von einer Wildkamera im Revier Gutenstein aufgenommen wurde. Schnell machte ein „Wolfalarm“ die Runde. Die NÖN legte das Foto Bezirksjägermeister Werner Spinka vor, der vorsichtig Entwarnung gibt. „Auf dem Foto sieht man mit ziemlicher Sicherheit einen Goldschakal, keinen Wolf. Goldschakale werden immer wieder bei uns in der Region gesehen“, erklärt der Jäger.

Die Tiere würden vom Osten her in die Region einwandern und vor allem dem Niederwild (Fuchs, Reh, Hase, Fasan und Rebhuhn) zu schaffen machen. „Der Goldschakal darf bejagt werden - muss aber nicht“, so Werner Spinka. Für Menschen sei der Goldschakal ungefährlich.

Goldschakale in ganz Österreich

Wie viele Goldschakale es in Österreich aktuell gibt, kann niemand genau sagen - denn die Tiere leben im Verborgenen. Seit 1987 werden allerdings Hinweise auf Goldschakale hierzulande gefunden - und die Zahl der Tiere dürfte in den vergangenen Jahren stetig gestiegen sein.

Goldschakale sind etwas größer als Füchse und damit eher kleinere Vertreter der Familie der Hunde. Von ihrem ursprünglichen Lebensraum auf dem Balkan breiteten sie sich in den vergangenen Jahrzehnten auf natürliche Weise in Europa aus.

Wie kann man einen Goldschakal von einem Fuchs unterscheiden? Beispielsweise am Schwanz, der beim Rotfuchs deutlich länger ist. Die Beine des Fuchses sind dunkler gefärbt, der Goldschakal ist aus der Nähe gut durch eine helle Zeichnung hinter den Ohren zu erkennen. Sehr gut erkennt man ihn auch am Fell, das üblicherweise goldgelb gefärbt ist - wobei dies in der Dämmerung kaum vom rötlichen Fuchsfell zu unterscheiden ist.

