„In letzter Zeit sind die Beiträge für die Theresienfelder Topothek etwas ins Stocken geraten“, sagt Herbert Halbauer, einer der Initiatoren enttäuscht. Dabei könne man doch gerade jetzt die Zeit zu Hause nutzen und nach altem Bildmaterial und Dokumenten suchen.

„Ordnen Sie gerade Ihre Fotoalben? Räumen Sie gerade den Dachboden oder den Keller auf? Vielleicht haben Sie dabei etwas gefunden, das in die Theresienfelder Topothek passen würde?“ lautet der Aufruf von Herbert Halbauer und Bernhard Koschi, die intensiv an der Topothek arbeiten. Im Herbst 2019 haben sie mit der Arbeit daran begonnen, 2020 wurde die Topothek dann freigeschaltet. „Seither haben 3.500 Besucher aus neun Ländern die Plattform genutzt und alte Ansichten der einzigen von Kaiserin Maria Theresia gegründeten Kolonie betrachtet“, so Halbauer.