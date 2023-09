Ukrainische Familie sucht neue Wohnung in Bad Fischau-Brunn

Als Tanja Padaeka mit ihrem Sohn David im März 2022 in Bad Fischau-Brunn ankam, war sie wie so viele andere Flüchtlinge aus der Ukraine auch, erleichtert. Den Mitarbeitern der Baumit-Ukraine wurde damals die Möglichkeit geboten nach Österreich zu kommen. Tanja und 39 weitere Frauen mit ihren Kindern erreichten so schließlich die Marktgemeinde. Sie wurden alle freundlich aufgenommen. Die Wohnsituation war auf drei Monate begrenzt, danach war Tanja mit drei weiteren Familien in einem anderen Haus untergebracht. Dort wohnte sie bis März 2023. Zwischenzeitlich wurde ihr eine gute Stelle bei der Baumit in Waldegg angeboten und „David kam in den Kindergarten“, sagt Tanja. „Er hat Freunde gefunden und es gefällt ihm hier sehr gut, deshalb wollen wir auch in Bad Fischau-Brunn bleiben.“

Leider gestaltete sich die Wohnungssuche in der Marktgemeinde anschließend als äußerst schwierig. Vorübergehend kamen sie und ihr Sohn im März in einem Altbau, der stark renovierungsbedürftig ist, unter. Doch das sei keine endgültige Lösung, wie sie sagt. Tanja sucht daher dringend eine Mietwohnung in Bad Fischau-Brunn.

ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch hatte auf Anfrage der NÖN auch keine Idee. „Derzeit stehen einfach keine Wohnungen zur Verfügung“, bedauert er. Die Gemeinde hat Tanja aber Hilfe bei der Wohnungssuche zugesagt.

Die umliegenden Gemeinden kommen für Tanja und David nicht in Frage, weil sie kein Auto und keinen Führerschein hat. Die tägliche Fahrt in und von der Arbeit bestreitet sie mit dem Zug, der Kindergarten liegt dabei auf dem Weg. Und zurück nach Kiev zu gehen ist für sie auch keine Option. „Es wird nicht besser in der Ukraine und worauf sollen wir warten? Wir fühlen uns hier sehr wohl“, so die 40-Jährige.

Falls in Bad Fischau-Brunn jemand eine Wohnung zu vermieten hat und damit Tanja und ihrem fünfjährigen Sohn David die Möglichkeit bieten kann in der Gemeinde zu bleiben, dann melden Sie sich bitte unter janat010483@gmail.com.