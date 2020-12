Der gemeinnützige Verein „YFU Austria - Schüleraustausch“ sucht derzeit eine Gastfamilie in Wiener Neustadt für David aus Moldau. Der Jugendliche lebt seit September in Österreich und besucht das BRG Gröhrmühlgasse. Bei seiner ersten Gastfamilie in Wiener Neustadt konnte er nur für den Anfang des Schuljahres bleiben.

Da er aber in der Wiener Neustädter Gegend bleiben möchte, um nach dem Lockdown wieder in seine bisherige Schule gehen zu können, sucht der Verein jetzt eine Gastfamilie, die gut erreichbar zum BRG Gröhrmühlgasse wohnt, bei der David bis Juli 2021 bleiben kann. David fühlt sich an seiner Schule sehr wohl, hat bereits Anschluss gefunden und möchte daher sehr gern dort bleiben.

David ist 17 Jahre alt, freundlich und sportlich. Er spielt seit drei Jahren Basketball und geht in seiner Freizeit gerne Mountainbiken. Ansonsten geht er gerne wandern, spielt gerne Tennis und Fußball und geht gerne Skifahren.

David spricht schon jetzt recht gut Deutsch, weil er in der Schule schon sieben Jahre Deutschunterricht hatte. Interessierte Familien können sich auf der Website https://gastfamilien.yfu.at näher über das Gastfamilienprogramm des Vereins informieren und auch direkt per Mail (info@yfu.at) Anfragen stellen.