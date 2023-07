Andreas Vitasek begeisterte in der Wiener Neustädter Bibliothek

Trotz schönem Wetter musste die szenische Lesung in den Festsaal verlegt werden, denn „so viele Besucher gehen sich bei uns im Innenhof einfach nicht aus“, so Leiterin Marion Götz hoch erfreut. Was folgte war der bekannte Text des „Herrn Karl“ wunderbar interpretiert von Andreas Vitasek, der sich am Ende für die anhaltende Aufmerksamkeit des Publikums bedankte, denn „es ist kein einfacher Text“.

Nachsatz: „Auch nicht zum Lernen.“ Unter den Zuhörern waren unter anderem die Gemeinderäte Gerlinde Buchinger, Christian Filipp, Norbert Horvath und Christian Hoffmann, die Musikerin Gerlinde Sbardellati, Helmut Puritscher und Max Huber.