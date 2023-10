Musiker Nathan Trent begeisterte mit Konzert in Wiener Neustadt

Mit dem Song „Running On Air“ vertrat der Innsbrucker Nathan Trent im Jahr 2017 Österreich beim Eurovison Song Contest in Kiew. Nun war er in der Jugendlocation MÄX zu Gast. Zu Beginn sorgte die Wiener Neustädter Band „RAY.S“ für gute Stimmung und rockte die Bühne. Auch der ehemalige Song Contest Teilnehmer enttäuschte seine Fans nicht und bot eine beeindruckende Show: Im Gepäck waren Hits wie „Legacy“, „Liar“ und Song Contest Hit. Mit älteren aber auch neueren Songs nahm der Musiker die Konzertbesucher mit auf eine Reise durch seine musikalische Vergangenheit.

Oma als Überraschungsgast

Eines der Highlights des Abends war der Gastauftritt von Nathan Trents Großmutter: Die 87-jährige „Nonna“ aus Italien, die bereits aus TikTok-Videos des Musikers bekannt ist, eroberte im Sturm die Herzen des Publikums. Gemeinsam performten sie den Song „E penso a te“ und sorgten für einen Gänsehautmoment im MÄX, der vom Publikum mit einem kräftigen Applaus belohnt wurde.