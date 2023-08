Wolfgang Ambros begeisterte die Massen in Bad Fischau-Brunn

Das Wetter war so gar nicht sommerlich, als Austropop-Legende Wolfgang Ambros am Montagabend mit seiner Band die Bühne im Thermalbad Bad Fischau-Brunn betrat. Trotzdem: ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch freute sich über einen ausverkauften „Blue Monday“ — „Wolferl“ begeistert auch noch mit 71 Jahren die Massen. Die Stimmung war trotz kühler Temperaturen und Wind bald am Kochen, vor allem, wenn Hits wie „Skifoan“ oder „Zwickt's mi“ angestimmt wurden, die vom Publikum natürlich fleißig mitgesungen wurden. Unter den Ambros-Fans: Christoph Sigmund, MilAk-Chef Karl Pronhagl, Heurigenwirt Rupert Sederl mit Frau Bettina oder Winzendorfs Bürgermeisterin Ernestine Kostak sowie Fischaus Vizebürgermeister Stefan Zimper und Gemeinderätin Alex Haderer.

Gastronom Hans Fromwald und Bürgermeister Reinhard Knobloch mit Wolfgang Ambros. Foto: privat Foto: zVg