Es sind ehrliche Geschichten aus dem Leben, die die in München wohnhafte Sängerin und Songwriterin Julia Kautz in ihren Songs erzählt – schön verpackt in Poesie-Pop mit viel Gefühl. Früher war die Wiener Neustädterin als Chefreporterin der BRAVO in der Weltgeschichte unterwegs und interviewte Weltstars wie Katy Perry, Lady Gaga oder Bruno Mars. Heute steht sie selbst auf der anderen Seite und ist voll und ganz Musikerin.

Julia Kautz schreibt aber nicht nur Songs für sich selbst, sondern auch Hits für andere Künstler, wie z.B. Luxuslärm oder Max Mutzke, und konnte auch schon internationale Erfolge feiern – u.a. mit einer Nummer Eins in Japan. In den letzten beiden Jahren war sie mit ihrer Band intensiv als Support auf Tour – vor allem mit ihrem Kumpel Wincent Weiss, mit dem sie auch Songs schreibt. Und machte so auf sich aufmerksam.

Jetzt folgt die erste eigene Tour im Herbst 2018, die sie neben Deutschland und der Schweiz auch nach Österreich führt – und zwar nach Wiener Neustadt. Am 5.11. wird sie im SUB in der Singergasse auftreten. Das Tourfinale in ihrer einstigen Heimat – sie besuchte das BORG Wiener Neustadt (musischer Zweig) und arbeitete auch für die NÖN Wiener Neustadt – liegt ihr natürlich ganz besonders am Herzen: „Dass mein allererstes Österreich-Konzert nun ausgerechnet in der Stadt, in der ich groß geworden bin, stattfinden wird, ist ein wunderschönes Gefühl. Ich freu‘ mich sehr darauf, wieder einmal zuhause zu sein und für viele vertraute Gesichter aus der alten Heimat singen zu dürfen. Der Abend wird bestimmt ganz besonders emotional“, so Julia Kautz.

Generell ist die Vorfreude auf die Tour („Achtung Baby, es geht los!“) sehr groß: „Auf der Bühne zu stehen und in die leuchtenden Augen zu schauen, zu hören, wie das Publikum die eigenen Texte mitsingt, ist das schönste Gefühl der Welt. Genau dafür schreibe ich Songs“, schwärmt Julia Kautz.