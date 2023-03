Wiener Neustädter Schüler eröffnen März-Programm im Triebwerk

Mit einem Auftritt von „The Gift“ am Samstag, dem 4. März, startet das März-Programm im Triebwerk. „The GIFT“ ist eine österreichische Rock, Pop und Blues Band, die schon mehrere Erfolge verzeichnen konnte. Diee Bandmitglieder sind: Luca Fröch (Gitarre & Gesang / 2006), Nico Huber (Schlagzeug & Gesang / 2006) und Luca Kleisz (Klavier & Gesang / 2007). Angefangen hat alles vor ca. 7 Jahren in der Bilingual Junior High School in Wiener Neustadt, wo Nico Huber und Luca Fröch ihren ehemaligen Musiklehrer Andi Pirringer kennengelernt haben. Andi hat ihr Talent entdeckt, den Namen erfunden und sie zusammengeführt.

Nachdem der ursprüngliche Pianist das Trio verlassen hat, ist nun Luca Kleisz ein fixer Bestandteil der Band. Wenn sie Andi Pirringer nicht zusammengeführt hätte würde es "The GIFT“ heute nicht geben. Im Februar 2021 haben Sie ihre erste (EP) "I'VE GOT THE FEELING“ veröffentlicht.

Die (EP) hat gewisse Aufmerksamkeit erweckt, was auch Veranstaltern nicht entging und zu ersten erfolgreichen live Konzerten führte. Ein Album mit 10 eigenen Liedern folgte im Jänner 2023. Am 4. März wird das Album zum ersten Mal live im Triebwerk präsentiert. Das Publikum kann sich auf Drum-Battles, Guitar-Solos, Piano-Solos und eine Überraschung freuen!

Impro-Theater

Am Montag, dem 6. März steht „Impro im Triebwerk - die Show“ auf dem Programm. Am Dienstag, dem 7. März gibt es ein Offenes Impro Training.

Workshops

Mittwoch, 8. März: Workshop Demokratie und politische Teilhabe. Beginn: 15 Uhr, Eintritt freie Spende.

Samstag, 11. März: Workshop Grundlagen des Journalismus. Beginn: 10 Uhr, Eintritt kostenlos.

Konzert-Abend mit drei Bands

Am Samstag, 18. März, treten drei Bands im Triebwerk auf: Deadends (Melodischer Punkrock aus Graz), Clutch at Straws (Screamo, Hardcore) und die jungen Grungerocker von The Meadow.

Deadends Foto: zVg

Poetry-Slam

Beim „Löwenherz Slam“ am Samstag, 25. März, hat jeder fünf Minuten Zeit, selbstgeschriebene Texte zu präsentieren. Kontakt: loewenherzpoetryslam@gmail.com

Young & Queer Stammtisch

Stammtisch für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 23 Jahren. Ein Safe-Space für alle, die sich der LGBTIQA+ Community zugehörig fühlen. Freitag, 31. März, 15 bis 17:30 Uhr. Der Stammtisch findet jeden letzten Freitag im Monat statt.

