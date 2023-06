526 Schüler kamen zur Sternwallfahrt nach Maria Schnee nach Lichtenegg

Unter dem Motto „Das macht die Welt so wunderbar - Gott du bist in allem da“ beteiligten sich 20 Schulen aus vier Dekanaten mit 526 Schülern der 3. und 4. Klassen samt ihren Religionslehrern an dieser Veranstaltung. Das Religionslehrer-Team um Fachinspektor Herbert Vouillarmet arbeitete zusammen, um die Wallfahrtskirche rechtzeitig für dieses Fest fein herauszuputzen.

In den Wochen davor hatten die Kinder in den Religionsstunden bereits die Kreuze für efertigt. Das köstliche Brot für die Agape kam von der Bäckerei Bernhard, die Getränke sponserte die Gemeinde und für die Sicherheit der Kinder sorgten Rettung, Feuerwehr und Polizei. Bei der Finanzierung des Ganzen griff die Raiffeisenbank kräftig unter die Arme.