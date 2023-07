Volkskultur Geschäftsführerin Manuela Göll zu Besuch in Wr. Neustadt

Nach 31 Jahren an der Spitze der Volkskultur Niederösterreich ging die ehemalige Geschäftsführerin Doris Draxler letztes Jahr in den verdienten Ruhestand. Ab dem 1. Oktober 2022 übernahm Manuela Göll die Führung. Vor kurzem waren die beiden Damen zu Besuch im Alten Rathaus.

"Wir möchten uns an dieser Stelle bei Doris Draxler für die jahrelange gute Zusammenarbeit mit der Stadt Wiener Neustadt bedanken und wünschen ihr in ihrem wohlverdienten Ruhestand und für die weitere Zukunft viel Erholung und nur das Beste. Nicht zu vergessen auch die überaus gute Verbindung mit unserer Musikschule und Direktor Raoul Herget. Mit Manuela Göll hat eine erfahrene Kollegin die Führung übernommen. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit und gemeinsame Projekte mit der neuen Volkskultur NÖ-Geschäftsführerin", so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Stadtrat Franz Piribauer.