Turnhalle und Schulküche für die HLM Wiener Neustadt

Die Stadt investiert kräftig in das Bildungswesen: bereits in der kommenden Gemeinderatssitzung am 24. April wird die Errichtung einer Turnhalle sowie einer neuen Schulküche bei der HLM/BAfEP beschlossen – drei Millionen Euro werden investiert. Darüber hinaus wird auch die Generalplanung für die Erweiterung der Rudolf Scheicher-Volksschule vergeben und eine Hort-Lösung für die Volksschule Pestalozzi geschaffen.

Bisher haben HLM und BAfEP keinen eigenen Turnsaal und weichen ins BG Zehnergasse bzw. in die VS Pestalozzi aus. Außerdem ist für die neue Fachschule für Pädagogische Assistenzberufe eine Schulküche erforderlich. Aus diesem Grund werden bis Herbst 2025 ein Turnsaal und eine Schulküche auf dem Areal errichtet. Für ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger wichtig: „Wir haben damit auch mehr Platz für Sportvereine oder die Volkshochschule, was in der Stadt seit Jahren ein großes Thema ist.“

Pestalozzi-Hort wird ausgebaut

Deutlich vergrößert wird auch der Hort der VS Pestalozzi. Derzeit betreibt die Volkshilfe den Hort der Schule in der Kaisersteingasse (84 Kinder). „Wir brauchen aber mehr Platz“, so Schneeberger, deswegen wird auf dem Areal der Schule eine Containeranlage für drei Hortgruppen für 75 Kinder plus Speisesaal entstehen, die mit dem Schulbeginn Anfang September den Betrieb aufnehmen wird.

Beschlossen wird in den kommenden Gemeinderatssitzung auch die Vergabe für die Generalplanung für die Erweiterung der VS Rudolf Scheicher, die Schule wird von elf auf 16 Klassen erweitert. Das Bauprojekt ist mit rund 6,5 Millionen Euro budgetiert und soll bis September 2026 abgeschlossen sein. Baubeginn ist für 2024 geplant.

Bürgermeister Klaus Schneeberger und Bildungsstadtrat Philipp Gruber zu den Projekten: „Die neue Turnhalle wird ein Quantensprung für die Qualität der Schule, die Erweiterung der Scheicher-Volksschule bringt das Ungarviertel eine sichere Zukunft und der Hort bei der Pestalozzi-Schule ermöglicht eine noch bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie.“

