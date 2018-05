Die Militärakademie soll Standort für die Reiterstaffel der Polizei werden. Das gab das Innenministerium in der Vorwoche bekannt. 33 Boxen, mehrere Reitplätze und gesamt über 10.000m² Reitfläche stehen dafür zur Verfügung.

Die Pferde – 14 sind vorgesehen – müssen erst beschafft werden. Die Anschaffungskosten für Tiere, Ausrüstung und Sättel wurden mit rund 380.000 Euro beziffert. Die laufenden Kosten pro Jahr, unter anderem für Einstell- und Tierarztkosten, wurden mit rund 110.000 Euro beziffert.

„Durch den Standort Militärakademie für die berittene Polizei ist mit einem Schlag sogar eine Aufwertung gelungen, wie es für den Standort Wiener Neustadt unter einem SPÖ-Verteidigungsminister nie gegeben hat. Besonders für Wiener Neustadt als Sicherheitsstandort ein wichtiger Schritt und mehr als nur ein symbolisches Zeichen“, freut sich FPÖ-Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz.

1. "Pferde-Polizei" währte nicht lange

Kritik zur „Pferde-Polizei“ kommt von der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“. Eine berittene Polizei sei „absolut nicht mehr zeitgemäß“, betonten die Tierschützer. Pferde würden sich von sich aus niemals freiwillig in gefährliche Situationen bringen, die mit Polizeieinsätzen zwangsläufig verbunden sind, gaben die Tierschützer zu bedenken.

Übrigens: Eine Reiterstaffel für die Polizei in Wiener Neustadt gab es auch schon vor über 100 Jahren: 1909 wurde eine berittene Polizeitruppe (vier Mann) eingeführt.

Damit wurde vor allem der Flugbetrieb am Flugfeld überwacht, der damals täglich viele Schaulustige aufs Flugfeld strömen ließ. Allerdings gab es auch damals Schwierigkeiten: Die Stadt konnte das Geld für geeignete Pferde nicht aufbringen, weshalb Zugpferde angekauft wurden – die allerdings oft bockten und die Reiter abwarfen. Deswegen wurde das Flugfeld damals nur am Sonntag beritten. Die „Pferde-Polizei“ währte aber nicht lange: In den ersten Kriegsjahren des 1. Weltkriegs wurde die Reiterstaffel wieder aufgelöst.