Was das neue Jahr im Bezirk Wiener Neustadt bringt

Der Standort der Flugpolizei am Gelände des Sondereinsatzkommandos Cobra soll bis Jahresende 2023 in Vollbetrieb gehen

Einige große Bauprojekte in der Stadt sind bereits im Laufen: Das neue Parkdeck am Bahnhof Wiener Neustadt soll im Herbst fertig sein. An der B54-Bahnunterführung – die Kreuzung wird im Lauf des Jahres gesperrt, es wird Umleitungen geben – wird ebenso weitergearbeitet wie an der Sanierung des Stadttheaters – beides soll planmäßig 2024 fertig werden.

Im Bildungsbereich wird ebenfalls gebaut: Im Februar wird der neue Kindergarten in der Nikolaus Pacassi-Gasse (Achtersee/Fischabachsiedlung) eröffnet, im September jener in der Pottendorfer Straße (Kriegsspital/Döttelbachsiedlung). Die Arbeiten am BRG Gröhrmühlgasse laufen weiter, planmäßig bis 2024. Die Sanierung der Daun-Kaserne für die Handelsakademie für Führung und Sicherheit soll bis Herbst abgeschlossen sein.

Das Kultur-Programm für 2023 bietet einige Highlights, u.a. das neue „Milch & Honig“-Festival von und mit Klarinettist Christoph Zimper (14. April bis 2. Mai), die Nitsch-Ausstellung im Museum St. Peter an der Sperr sowie die neuen Spielzeiten des Bösendorfer-Festivals (10. Jänner bis 28. Februar) und der „wortwiege“ in den Kasematten (1. März bis 2. April). Muse rocken am 3. Juni das Stadion, The Offspring am 13. Mai in der Arena Nova.

Weil der Kindergarten in der Gemeinde Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) zu klein wird, will die Nachbargemeinde Lanzenkirchen im direkt angrenzenden Ortsteil Föhrenau einen neuen Kindergarten bauen. Dieses Vorhaben wurde auch schon im Gemeinderat beschlossen. Der genaue Baustart sowie ein Kostenrahmen stehen zwar noch nicht fest, sicher ist aber, dass für den Neubau rund 3.200 Quadratmeter zur Verfügung stehen werden.

In den Anker-Standort in Lichtenwörth werden 30 Millionen Euro investiert, 150 neue Arbeitsplätze werden dadurch geschaffen. Der Betrieb am erweiterten Standort soll im Herbst 2023 aufgenommen werden.

Viel zu erwarten gibt es beim Thema Straßenbau in der Buckligen Welt. In Hollenthon werden die Gemeindestraßen saniert, in Kirchschlag fließen rund 300.000 Euro in die sogenannte Seiserbrücke . Diese wird ab dem Sommer bis zum Stützkörper abgetragen, isoliert und danach wieder aufgebaut. Obwohl die Gesamtbreite nicht geändert wird, sollen Radfahrer und Fußgänger vom Umbau profitieren. Der Verkehr wird während der Dauer der Arbeiten für rund zwölf Wochen umgeleitet.

Noch im Jänner starten die Arbeiten rund um das neue Gesundheitszentrum in Hollenthon . Abgeschlossen werden die Arbeiten bis 2024. Bereits fertiggestellt wird das neue Feuerwehrhaus in der Katastralgemeinde Obereck. Außerdem möchte man 2023 noch mehr Wohnraum schaffen. In der Wald- und Föhrengasse wird deshalb gebaut.

