Tuesday Nightskating: In Tracht durch Wiener Neustadt

Hohe Temperaturen herrschten am Dienstag in der Innenstadt. Doch die glühende Hitze konnte die zahlreichen Teilnehmer des Tuesday Nightskatings keineswegs davon abhalten, die Straßen auf Inlineskates für sich zu erobern. So manche Teilnehmerin und so mancher Teilnehmer freute sich, ganz dem Motto entsprechend, die Lederhose und das Dirndl wieder ausführen zu dürfen und sich gleichzeitig dabei sportlich zu betätigen.

Am 5. September findet das Tuesday Nightskating schon zum letzten Mal für dieses Jahr statt. Hier lautet das Motto: Neon-Lights.