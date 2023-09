Dorferneuerung Hohe Wand war bei Glockenguss live dabei

So etwas sieht man nicht jeden Tag. Das dachten sich einige Mitglieder des „Dorferneuerungsvereins Stollhof-Gaaden-lebenswert“ und Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger auch, und fuhren mit der Bahn nach Innsbruck. Dort waren sie bei der Glockengießerei Grassmayr dabei, als die neue Glocke für die Sebastiankapelle gegossen wurde. Die Glocke wird im Oktober geliefert, die Weihe erfolgt am 22. Oktober. „Nach der Montage findet die erste Glockenläutung am 25. Oktober statt“, informiert DEV-Obfrau Ulrike Heißenberger.

Die neue Glocke kostet 6.400 Euro und wird vom DEV finanziert. Dieser würde sich aber über Spenden sehr freuen (auf das Vereinskonto bitte mit Verwendungszweck „Glocke“).

Die Firma Grassmayr befindet sich seit 1599 in Familienbetrieb und ist die letzte Gießerei in Österreich. Die Glocken werden bei 1.100 Grad Celsius gegossen.