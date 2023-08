Hohe Wand: Angebot für Touristen wird verbessert

Der Naturpark Hohe Wand kann mit einigen Attraktionen und Aktivitäten punkten: Skywalk, Aussichtsturm, Wildtiergehege und Streichelzoo, neuer Schatzrunde und Steinbockkino, Lamawanderungen, Waldlehrpfade, Klettersteige und zahlreiche Wanderwege. „Unsere Ausflugsziele verfügen über ein vielfältiges Angebot, wo für alle Ansprüche etwas dabei ist. Um unseren Gästen auch weiterhin eine hohe Qualität bieten zu können, sind laufende Optimierungen erforderlich“, betont ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Deswegen wird jetzt die touristische Infrastruktur ausgebaut. Im aktuellen Projekt sollen nun bis Ende 2024 einige der Optimierungen umgesetzt sowie ein effizientes Besucher- und Parkleitsystem errichtet werden. Mit dem Projekt „Schatz der Hohen Wand“ wurde eine neue Erlebniswelt kreiert, in der die natürlichen Schätze des Naturparks gefeiert werden. „Die Maßnahmen setzen dabei auf Wissensvermittlung und auf die Identifikation mit der vielfältigen Flora und Fauna. In den nächsten Monaten werden auch die Ankunftsbereiche in attraktive Willkommensareale mit einer serviceorientierten Infrastruktur umgestaltet“, erklärt Thomas Luf, Verein Naturpark Hohe Wand.

Das neue Besucher- und Parkleitsystem soll den Ansprüchen der Gäste auch auf digitalem Wege gerecht werden. Abgesehen vom neuen Zutrittssystem werden diverse Hinweistafeln angebracht, sowie WC-Anlagen errichtet. Darüber hinaus wird das Mitarbeiterteam des Vereins Naturpark Hohe Wand, der sich überwiegend aus ehrenamtlichen Mitgliedern zusammensetzt, verstärkt.

Unterstützt wird das Projekt im Rahmen der ecoplus Regionalförderung. „Die Regionalförderung, die ecoplus für das Land Niederösterreich umsetzt, ist für die Gemeinden, Regionen und Projektträger ein starker Partner. Im Naturpark Hohe Wand werden sinnvolle Maßnahmen gesetzt, die das Ausflugsziel weiter attraktivieren“, betont ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki.