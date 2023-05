Neustädter Unternehmerin Katja Maria Huber unter Top-Innovatoren

Erfolg für Unternehmerin Katja Maria Huber: Beim „Vienna Airport Award“ schaffte es die gebürtige Wiener Neustädterin mit ihrer Firma newPlanet.company, die „mit Keynotes, Trainings und Workshops, kompromisslos den Menschen ins Zentrum der Digitalisierung stellt“ in der Kategorie „Innovator des Jahres“ unter die Top 5.

Die Prämierung fand im Zuge der Vienna Airport Business Night statt. Der Sieg in der Kategorie „Innovator des Jahres“ ging an „Plug and Play“.

„Noch nie war es so leicht Menschen zu erreichen, gleichzeitig noch nie schwerer, Menschen zu begeistern, zu faszinieren. Dazu treffen Megatrends mit hoher Geschwindigkeit auf die Inner drives. Ein Spannungsfeld, dass nur selten berücksichtigt wird“, sagt Huber.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.