Schülerin der HAK Wiener Neustadt sammelte Erfahrung in New York

Eine ganz besondere Erfahrung machte Janine Straka, Schülerin der 4AK der HAK Wiener Neustadt, kürzlich: „Ich hatte die Möglichkeit, mit meinem Vater nach New York zu reisen, um an einem Workshop für Unternehmensgründung in den USA teilzunehmen“, so Straka. Fünf Tage lang gab es jeweils sechs Stunden Programm. „Ich habe sowohl viele erfolgreiche Unternehmen aus Österreich als auch aus den USA kennengelernt“, resümiert Straka.

HAK-Schülerin Janine Straka in New York Foto: privat

„Der für mich interessanteste Teil war ,Marketing auf Amerikanisch'. Die meisten Sachen kannte ich schon aus unserem BW-Unterricht, jedoch in der Präsentation alles über das Marketing in den USA zu erfahren, war sehr interessant. Wir haben uns das genaue Kaufverhalten der Amerikaner angesehen, an dass man sich als Europäer anpassen muss, da es im Vergleich zu Österreich zwei verschiedene Welten sind“, berichtet die HAK-Schülerin.

Fünf Tage lang gab es jeweils sechs Stunden Programm Foto: privat

Sie träumt schon lange davon, ihre berufliche Laufbahn in den Vereinigten Staaten zu beginnen, sagt Straka. Diesem Traum ist sie nun einen Schritt näher gekommen: „Durch andere Teilnehmer und Mitarbeiter habe ich eine Möglichkeit bekommen, nach der Schule ein Praktikum in New York zu machen. Ich freue mich schon, diese Chance wahrzunehmen.“

