Strahlender Sonnenschein, aber viel Wind: Am Platz Maria Theresia vor der MilAk fand am Samstag der Festakt für den Jahrgang „Reichsgraf von Abensperg und Traun“ (benannt nach Feldmarschall Otto Ferdinand Graf von Abensperg und Traun, 1677–1748) statt.

23 Berufsoffiziere und 43 Milizoffiziere (darunter eine Frau) wurden in das Bundesheer überstellt – insgesamt so wenige wie schon lange nicht mehr. Das sei unter anderem den Umstrukturierungen in den letzten Jahren geschuldet, so MilAk-Pressesprecher Hannes Kerschbaumer auf NÖN-Anfrage. Die Zahl werde aber schon bald wieder ansteigen, heuer haben 78 eine Ausbildung an der MilAk begonnen, im nächsten Jahr werden es rund 100 Soldaten sein.

Gute Zusammenarbeit mit der Stadt

FPÖ-Verteidigungsminister Mario Kunasek erinnerte sich beim Festakt an die schwierigen Zeiten, als sich die Soldaten vor Jahren für die Offiziers-Laufbahn entschieden: Die Flüchtlingswelle sei auf dem Höhepunkt gewesen, dazu sei im Bundesheer kräftig gespart worden. Beides habe sich mittlerweile geändert. Er sei stolz, dass die Offizierslaufbahn eingeschlagen worden sei. Und er gab den Offizieren einen Tipp mit auf den Weg: „Hören Sie auf ihre erfahrenen Kollegen, dann wird Ihnen so manches Fettnäpfchen erspart bleiben.“

Generalstabschef Robert Brieger betonte in seiner Rede die „beste Ausbildung“ an der Militärakademie sowie die Zusammenarbeit der MilAk mit anderen Ländern. In Zukunft müssten sich die Offiziere Gefahren wie Terrorismus und Cyber-Angriffen stellen, aber auch unkontrollierte Migration bringe Gefahren für das Land. Betont wurde von Brieger einmal mehr die Bedeutung der Miliz, „sie wird auch in Zukunft ein integraler Bestandteil für das Bundesheer sein“, meinte er.

MilAk-Kommandant Karl Pronhagl wies in seiner Rede vor allem auf die gute Zusammenarbeit mit der Stadt hin, die sich auch am Beispiel der kommenden Landesausstellung zeigen würde. ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka – Präsident Alexander van der Bellen war nicht dabei – überreichte an den Jahrgangsbesten Ulrich Kühnel einen Säbel.