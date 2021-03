Am Samstag, dem ersten Tag der Corona-bedingten Ausreisekontrollen, sind rund 4.000 Personen in 3.000 Fahrzeugen bei der Ausfahrt aus Wiener Neustadt angehalten worden. 38 Personen wurden wegen fehlender Corona-Tests zurückgeschickt, und sechs Anzeigen wurden ausgestellt, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf APA-Anfrage mit. Mehr als 99 Prozent der Kontrollierten konnten demnach ohne Beanstandung ausreisen, so Schwaigerlehner.



Für Montag, den ersten Arbeits- und Schultag an dem kontrolliert wird, sieht der Polizeisprecher größere Herausforderungen auf die Exekutive zukommen. Daher werde das Personal bei den Kontrollen aufgestockt. Die größeren Verkehrswege werden nach dem Rotationsprinzip überwacht. Zudem seien mobile Teams an kleineren Straßen im Einsatz. Eine Komplettüberwachung aller aus Wiener Neustadt Ausreisenden sei logistisch aber nicht möglich, schränkte Schwaigerlehner ein.