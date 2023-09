Neuer Pächter für Bad-Buffets in Wiener Neustadt gesucht

Nach knapp vier Jahren steht ein Wechsel bei der Gastronomie in den Bädern der Stadt bevor: Für Christian „Rizzo“ Spritzendorfer, der die Bewirtung in der Aqua Nova und im Akademiebad mit Anfang 2020 übernommen hatte, ist mit Ende September in beiden Bädern Schluss.

Ab 1. Dezember (wenn möglich auch früher) sollen beide Buffets neu verpachtet werden. In der Zwischenzeit gibt es in der Aqua Nova für die Gäste eine Überbrückungslösung mit Automaten.

„Wichtig ist, dass wir nicht nur eine schöne Bäder-Infrastruktur haben, sondern dass auch Essen, Trinken und das Service passen“, sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) zur NÖN.

Längst reicht es bei der Bad-Gastro nicht mehr, Pommes, Eis und kühle Getränke bereit zu haben. So soll etwa das Angebot der Kinder-Geburtstagsfeiern in der Aqua Nova künftig stärker genützt werden.

Interessenten können sich bis 29. September, 12 Uhr, bei der IFP (Hauptplatz 1-3, E-Mail:office@ifpwn.at) bewerben.