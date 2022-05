Neustädter Projekte in Brüssel präsentiert

Werbung

Als einer von nur fünf „Young Elected Politicians“ – gewählte Mandatare unter 40 Jahren – aus ganz Europa war EU-Gemeinderat Peter Kurri (SPÖ) vergangene Woche in Brüssel beim „Ausschuss der Regionen“ zu Gast.

Das Quintett wurde in die EU-Hauptstadt eingeladen, um in der Versammlung der Regional- und Kommunalvertreter Projekte Ideen vorzustellen, wie Europa nachhaltig und unabhängig mit Energie versorgt werden kann. Peter Kurri präsentierte zwei Neustädter Projekte: „Ich habe im Speziellen das Bürgerbeteiligungsprojekt bei der Solaranlage am Dach der Hauptplatz-Garage und die Biogasanlage der Abfallwirtschaft vorgestellt“, schildert Kurri im Gespräch mit der NÖN: „Die Projekte wurden gut angenommen, es gab großen Applaus dafür.“ Gerade die Bürgerbeteiligung bei Solaranlagen „hat großes Potenzial, weiterzumachen und es nicht bei einem Sonnenkraftwerk in der Stadt zu belassen“, meint Kurri.

Was nimmt Kurri von seiner Brüssel-Reise für die Stadtpolitik mit? „Was bei uns noch nicht so stark ausgeprägt ist, aber immer wieder als Idee kommt, sind Bürgerbeteiligungsprojekte in der Entscheidungsfindung“, sagt Kurri. Andere Kommunen und Regionen machen damit gute Erfahrungen: „Gerade in Klima- und Energiefragen sollte man die Bürger von Anfang an mitnehmen, um sie an Bord zu haben.“

