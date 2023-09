Helmuth Gräff in der Stadtgalerie Wiener Neustadt

Galerie-Leiter Gotthard Fellerer gab einen Überblick über das Schaffen des Multitalents, das in Gars am Kamp lebt und arbeitet. Gräff studierte an der Wiener Kunstschule bei Gerda Matejka Felden, bei Fritz Martinz, Peter Carer und Rheo Martin Pedrazza. 1979 Aufnahme an der Akademie der bildenden Künste, Wien, Meisterklasse für Malerei, bei Professor Gustav Hessing und Friedensreich Hundertwasser.

1983 erhielt er das Diplom zum Akademischen Maler und Mag.art. Nach einem Sportunfall begann sich Gräff auch mit Dichtung zu beschäftigen. Werke Helmuth Gräffs befinden sich in zahlreichen Privatsammlungen und Privatstiftungen im In- und Ausland, unter anderem ist er mit über 20 Werken in der Sammlung Leopold vertreten.

Die Ausstellung ist bis 15. November, von Dienstag bis Freitag von 16 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 13 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.