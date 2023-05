„Kunst und Anarchie“: Werke von Lehrlingen im Schloss Fischau zu sehen

„Wir haben einen beeindruckenden Querschnitt durch das künstlerische Schaffen von Lehrlingen in Niederösterreich zusammengestellt“, so Bernd Plaschka, Kopf von „kreAKTIV – Kultur in der Lehre NÖ“ und verantwortlich für die neue Ausstellung „Wenn Lehrlinge Filme machen, singen und Wände bemalen.“

Alle ausgestellten Werke stammen aus Kunst-Workshops, die kreAKTIV seit nunmehr zehn Jahren an Berufsschulen in Niederösterreich veranstaltet. Dahinter stecken der Verein Jugend und Kultur, der OEAD und das Land Niederösterreich. Plaschka: "Dieses Jubiläum feiern wir jetzt mit dieser Ausstellung."

Rund 4000 Lehrlinge hat kreAKTIV in den letzten zehn Jahren mit 206 Workshops an allen 18 Berufsschul-Standorten begeistert. „Und wir würden gerne noch viel mehr erreichen!“, so Susanne Marton, Geschäftsführerin des Verein Jugend & Kultur. „Wir hatten anfangs 40 Workshops jährlich und sind aktuell auf 14. Unser Ziel ist es, dass wieder jede Berufsschülerin und jeder Berufsschüler zumindest einmal die Möglichkeit hat, an einem kreAKTIV-Workshop teilzunehmen und wir die Workshops vielleicht sogar auf andere Schulformen ausweiten.“

w„Dieses Angebot ist einzigartig und gibt es in ähnlicher Form nur noch in Vorarlberg“, sagt Roman Schanner vom OEAD, der seit Anfang an kreAKTIV begleitet. Anna Lesnik hat damals für den Verein Jugend und Kultur das Projekt auf Schiene gebracht: „Die Künstlerinnen und Künstler, die wir da an die Schulen geschickt haben, brachten nicht nur Kunst, sondern auch ein wenig Anarchie rein. Da gab es mit manchen Direktionen Diskussionsbedarf. Uns war aber auch wichtig zu zeigen, dass Kunst ein Handwerk ist und entsprechend bezahlt werden muss.“

Viel Lob und Anerkennung gab es auch seitens des Landes. Martin Grüneis von der Kulturabteilung betonte, dass das Land die partizipative Methode von kreAKTIV unterstützt, weil es wichtig ist, einerseits junge Menschen für Kunst und Kultur zu begeistern, andererseits um regionalen Künstlerinnen und Künstlern ein Arbeitsfeld zu ermöglichen.

Die Ausstellung „Wenn Lehrlinge Filme machen, singen und Wände bemalen“ ist bis 11. Juni im Schloss Fischau / Kleine Galerie zu sehen. Jeden Samstag und Sonntag von 17 bis 19 Uhr und gegen Voranmeldung unter 0699/11180172.

