Waagen-Haus am Alten Schlachthof in Wr. Neustadt wird zum Jugendzimmer

Sieben Menschen aus Wiener Neustadt erzählen von ihrer Jugend in den letzten fünf Jahrzehnten. Die Podcast-Reihe von Caroline Siraki wird von einer ungewöhnlichen Ausstellung am Alten Schlachthof Wiener Neustadt begleitet, die ab jetzt bis Ende August besichtigt werden kann – im wahrscheinlich kleinsten Museum Niederösterreichs.

Am Mittwoch war die Eröffnung einer Ausstellung, die eigentlich gar keine ist. „Es ist ein Jugendzimmer, das wir im alten Waagen-Haus des Schlachthofs eingerichtet haben. Und zwar mit Erinnerungsstücken an die Jugendzeit in Wiener Neustadt aus fünf Jahrzehnten“, so Caroline Siraki, die das Projekt als Abschluss ihres Praktikums im Triebwerk umgesetzt hat: „Und wer mag, kann das Zimmer mit einrichten!“ Denn die Ausstellung soll wachsen. Wer also einen alten Plattenspieler, Poster, Tickets oder einen Sitzsack aus seiner Jugendzeit beisteuern will – einfach vorbeibringen!

Die Ausstellung ist das Ergebnis einer Interviewreihe mit Wiener Neustädtern, die von ihrer Jugend in der Industrieviertelmetropole erzählen. Die Podcasts entstanden im Rahmen der Jugendprojekt-Ausschreibung „100 Jahre Niederösterreich“ und sind ab sofort auf der Website des Triebwerks abrufbar.

Die Podcastreihe „Die Stadt war tot!“ ist online auf www.triebwerk.co.at zu hören. Die Ausstellung im Waagen-Haus am Alten Schlachthof läuft bis Ende August und kann zu den Triebwerk-Öffnungszeiten besichtigt werden.