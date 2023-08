Finale von „Kunst im Bad“ im Thermalbad Bad Fischau-Brunn

Die Ausstellungsreihe „Kunst im Bad“ geht für diesen Sommer in die letzte Runde. Laut Forum-Obmann Harald Knabl hat es wieder gezeigt, wie kreativ die Bad Fischau-Brunner Künstlerszene ist. Und sie wächst. „Die Gemeinde entwickelt sich immer mehr zu einem Künstlerort“, meint Knabl. Für 2024 wird es daher eine Fortsetzung geben, diese ist bereits jetzt schon zur Hälfte ausgebucht.

Die letzte Vernissage im Heizhaus gab in der Vorwoche Georg Posch zu dem Thema „Inseln in der Zeit“. Der pensionierte Jurist stammt aus einer Familie die seit Generationen Künstler hervorgebracht hat. Er kann daher „nicht verleugnen, dass ich auch davon infiziert bin“. Er nennt sich selbst einen Autodidakt, obwohl ihm Kunst anscheinend genetisch in die Wiege gelegt worden ist. Nebenher hat Posch immer wieder verschiedene Ausbildungen und Schulungen zum Thema Kunst gemacht.

Seit zehn Jahren ist der Bad Fischau-Brunner Künstler in Pension, seither hat er mehr Zeit zum Malen. Die Ausstellung ist eine Auswahl an verschiedenen Serien der vergangenen sieben Jahre, die zum Sommer passen. „Bad Fischau-Brunn ist ein sehr bunter Ort mit vielen unterschiedlichen Gesichtern“, sagt Posch bei der Ausstellung. Sie sei auch eine Sommerfrischlergemeinde. Als Wiener, der am Wochenende nach Bad Fischau-Brunn komme, betrachte er sich selbst auch als Sommerfrischler. Dieser Gedanke fließt in die Auswahl der Kunstobjekte ein. „Mein Stil entwickelt sich immer mehr in eine formal abstrakte Malerei“, so Posch, “in eine geometrische Abstraktion, wo auch Witz erlaubt ist.“

Wichtig ist ihm auch worauf er malt. So sind frühere Kunstwerke beispielsweise auf einem französischen Papier aus dem 15. Jahrhundert gemalt oder auf Japanpapier. „Ich lege einen großen Wert auf Materialien“, erklärt der Künstler. Die Ausstellung ist noch bis zum 3. September zu den Öffnungszeiten des Thermalbades im Heizhaus zu besichtigen.