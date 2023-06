„Kunst im Bad“ mit Vorisek-Vernissage in Bad Fischau-Brunn eröffnet

Startschuss für die “Kunst im Bad” –Reihe im Heizhaus gab Alfred Vorisek am Dienstag. Mit seiner Ausstellung “ALV-Evolution” beschäftigte sich der Künstler sowohl mit der Evolution der Menschheit als auch mit seiner eigenen künstlerischen. Zehn Jahre lang widmete sich Vorisek dem Zeichnen von Cartoons, Hauptakteur war dabei seine Figur ALV, die auch in einem jährlich erscheinenden Kalender und Filmen wie beispielsweise „Die warme Fischa“ zu sehen ist. Doch auch in der Zeit davor sind interessante Bilder unterschiedlicher Richtungen entstanden, wie Zeichnungen aus Kaffee oder kleinen Strichen.

Vor seiner Cartoons-Phase zeichnete Alfred Vorisek Bilder mit Kaffee. Foto: NÖN, Damböck

Aktuell interessiert sich der 67-jährige Bad Fischau-Brunner für Musik und außergewöhnliche selbstverfasste Texte. Dafür hat er extra Gitarre spielen gelernt. Eine Kostprobe seiner musikalischen Seite gab er auf der Vernissage zum Besten. “Wenn eine neue Idee sich nicht malerisch in ein Bild komprimieren lässt, dann mache ich einen Text daraus”, erklärt Vorisek.

Der Obmann des Forum Bad Fischau-Brunn und Organisator der Kunstreihe Harald Knabl sagt über Vorisek: “Alfred Vorisek ist ein vielseitiger Künstler. Zeichnungen, Cartoons, Filme und jetzt auch Musik – in dieser Ausstellung sieht man seine künstlerische Entwicklung.”

Die “ALV-Evolution” ist noch bis zum 25. Juni bei freiem Eintritt im Heizhaus des Thermalbades zu besichtigen.