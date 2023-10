Schaudepot in Wiener Neustadt wird eröffnet

In der Adlergasse 3, der ehemaligen NÖN-Redaktion, eröffnet das „Schau!Depot“ am 7. Oktober um 10 Uhr einen Blick in die Sammlung des ehemaligen Industrieviertelmuseums. Zu sehen sind Objekte aus Alltag, Handwerk, Industrie und politischer Geschichte. Das Schaudepot gehört zum Museum St. Peter an der Sperr und wird von den Kulturvermittlern mitbetreut. Julia Schlager vom Museum: „Das Schaudepot ist ein Ort, wo sich Generationen begegnen sollen und wo Geschichten erzählt werden – von uns und auch von den Besuchern.“ Grundintention ist, dass den Besuchern die sinnliche und intensive Begegnung mit Originalobjekten sowie ein Anfassen und Ausprobieren ermöglicht wird. In Jahresausstellungen über Themen der Alltags- und Arbeitsgeschichte werden besondere Exponate vor den Vorhang geholt und gezeigt, wie sich das tägliche Leben in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat.

Von den Beständen des Industrieviertelmuseums sind jetzt „ca 4.000 Objekte, also ungefähr die Hälfte“ ausgestellt. „Es ist eine Dauereinrichtung mit wechselnden kleinen Ausstellungen zu Sonderthemen“, so Schlager weiter. Zur Eröffnung gibt es die Schau „Alles in (m)einer Hand“, die zeigt, welche und wieviele Geräte heute durch ein Handy ersetzt werden. Es sind Workshops für Schulen ebenso geplant, wie – unter dem Namen „Gedankensprünge“ – für Menschen mit Demenzerkrankung, die anhand der ausgestellten Objekte wieder an Ereignisse aus ihrem Leben erinnert werden. Außerdem wurde das Archiv von Karl Flanner in einem Raum untergebracht, der für Forschungszwecke benutzt werden kann.

„Das ‚Schau!Depot'“ ist ab 7. Oktober alle 14 Tage um 10 Uhr geöffnet. Ein Kulturvermittler führt die Besucher durch die Ausstellung, Gruppen können sich online anmelden.