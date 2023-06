Vernissage „Wie Wellen im Fluss“ im Erlacher Hackerhaus

„Wie Wellen im Fluss“ direkt bei der Pitten – der Name passt gut. Die Ausstellung von Philipp Heckmann ist sonntags von 10 bis 17 Uhr auf Anfrage im Hackerhaus geöffnet. Die Collagen des Fotografen und Malers sind gezeichnet durch Realismus, Surrealismus oder Symbolik. Der österreichische Künstler hat seine Werke in ganz Europa und sogar in Thailand ausgestellt und möchte bei seinen Bildern den betrachtenden Personen die Chance geben, die Werke frei zu interpretieren.