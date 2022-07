Treffen der Jugendparlamente: Wiener Neustädter zu Besuch in Monheim

Werbung Den Sommer genießen Anzeige Ein Besuch in der Therme Bük lohnt sich

Jugendliche aus vier Partnerstädten trafen in Monheim eine Woche lang zusammen, um als Vertreter ihrer lokalen Jugendparlamente über die „Stadt der Zukunft“ zu reden. Zur Präsentation der Ergebnisse waren auch Vertreter jener Partnerstädte Monheims eingeladen, die keine Jugendparlamente haben. Für Wiener Neustadt war EU-Gemeinderat Peter Kurri (SPÖ) vor Ort.

„Ein großes Thema bei den Jugendlichen war – Stichwort Klimaneutralität, Recycling, Wiederverwendung –, wie sich Städte in eine Kreislaufwirtschaft einpassen können und einen Beitrag leisten können, um eine zukunftsfähige Stadt sein zu können, die der Jugend Chancen bietet“, sagt Kurri im Gespräch mit der NÖN.

Vom Austausch mit den Partnerstädten hat Kurri auch einige andere Ideen mit nach Wiener Neustadt gebracht – etwa aus Sachsen: „In Delitzsch hat man Abendmärkte in den Sommermonaten gestartet, die viele Besucher in der Stadt gebracht haben. Das könnte man auch bei uns andenken“, so Kurri: „Ich denke, das wäre ohne großen Aufwand möglich und man könnte so viel Leben in die Innenstadt bringen.“

Sollte es auch in Neustadt ein Jugendparlament geben? Kurri: „Wenn es von den Jugendlichen Interesse gibt, muss man sich damit auseinandersetzen. Die Voraussetzungen sind bei uns aber ein bisschen anders, weil wir beim Wahlalter mit 16 Jahren ansetzen und die Jugendlichen so ein anderes Mitspracherecht in der realen Politik haben.“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.