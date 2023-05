Sperrstunde im Bad Fischau-Brunner Pub „Flying Kangaroo“

Erst im vergangenen Jahr feierte das australische Pub „Flying Kangaroo“ sein 25-jähriges Jubiläum. Jetzt ließen die Besitzer Colin und Martina McLachlan eine Bombe platzen, als sie verkündeten, am Wochenende für immer zu schließen. Gründe dafür sei sowohl der Pensionsantritt von Martina, als auch die steigenden Energiepreise. „Ich arbeite doch nicht für die EVN“, sagt Colin gegenüber der NÖN. Doch trotz Teuerung sei die Lokalschließung bereits seit Jahren geplant gewesen. „Es geht nicht um das Finanzielle, das hat uns in unserer Entscheidung nur bestätigt“, so der gebürtige Australier. „Wir sind einfach müde und freuen uns auf die nächste Phase unseres Lebens“, sagt er weiter und spielt damit auch auf einen neuen Job im Krankenhaus an, den er schon bald antritt.

