BORG Wiener Neustadt erhielt Gütesiegel „Singende klingende Schule“

Das BORG Wiener Neustadt durfte sich nun schon zum zweiten Mal über das Gütesiegel Singende klingende Schule in Gold freuen, das an jene Schulen verliehen wird, die ein besonderes Engagement für den Chorgesang aufweisen können. In diesem Jahr war es die Teilnahme am Landesjugendsingen mit vier Chören und vier Auszeichnungen, sowie die beiden großen Jubiläumskonzerte.

Die Urkunde nahmen die beiden Chorleiterinnen Karin Vogl und Sonja Treuer in festlichem Rahmen in St. Pölten entgegen.