„Capstone Award“ für Studenten-Quartett der FH Wiener Neustadt

Studierende des Master-Studiengangs Business Consultancy International erhalten jedes Jahr die außergewöhnliche Gelegenheit, renommierte Unternehmen zu beraten und Lösungen für konkrete Problemstellungen der Wirtschaft zu erarbeiten. Den krönenden Abschluss markieren die „Capstone Presentations“, bei denen die Studierenden-Teams ihre Arbeit präsentieren und um den begehrten Award der Expertenjury wetteifern.

Am Anfang steht stets eine große Herausforderung – in diesem Jahr in Form einer Marketingstrategie für die Octenticity GmbH, die u.a. mit einer App zum Thema Mental Health große Erfolge feiert. So herausfordernd die Aufgabenstellung, so unterschiedlich zeigten sich die Ansätze der verschiedenen Teams – schlussendlich überzeugten Maria de Mattos Menegussi, Paola Schmidt, Artem Prokopovich und Alexandra Suchar mit ihrem umfassenden und kreativen Konzept.

„Wir haben konventionelle Methoden hinterfragt und kritische Fragen gestellt, um innovative Lösungen für die Entwicklung der Marketingstrategie zu finden, die das Alleinstellungsmerkmal von Octenticity besser vermarktet. Beispielsweise schlugen wir vor, den Namen des Unternehmens in "Innerly" zu ändern und dessen USP auf "inneres Wohlbefinden" zu fokussieren", erzählt Suchar.

Der englischsprachige Master-Studiengang, in dessen Rahmen der Bewerb jedes Jahr stattfindet, gehört zu den gefragtesten Wirtschafts-Ausbildungen des heimischen Hochschulsektors. Er bereitet die Studierenden auf zukünftige Führungspositionen bei internationalen Unternehmen vor und bietet mit seinen Spezialisierungen „Treasury & Investment“ und „Marketing Analytics“ ein anregendes Umfeld, in dem Studierende aus unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen zusammenarbeiten.

“Das Capstone-Projekt bietet immer eine großartige Gelegenheit zu sehen, wie BCi-Studenten ihren bisherigen akademischen Hintergrund auf sehr praktische Weise nutzen, um konkrete und umsetzbare Lösungen für Unternehmen zu finden”, streicht Studiengangsleiter Robert Pichler den großen Nutzen hervor.

