Die beste Imageberaterin Österreichs kommt aus Katzelsdorf

Seit 25 Jahren sorgt Farb-, Stil- und Imageberaterin Doris Lackner-Schatek in ihrem Maßmodeatelier in Eichbüchl dafür, dass sich Schauspieler oder Prominente in ihren Kostümen wohlfühlen. Nun wurde sie vom Verband der Imageberater (VIB) zur besten Imageberaterin Österreichs prämiert.

„Der Preis wird jährlich einmal verlieren, es ist eine Riesenehre für mich, diese wunderschöne Silhouette, die einen besonderen Platz bei mir einnehmen wird, zu erhalten. Damit gerechnet habe ich aber nicht“, zeigt sich Lackner Schatek überglücklich. Die Farb- und Stilberaterin, die letztes Jahr ein Kostüm fürs Regionsmuseum in Pitten entworfen hat und die Kostümabteilung der Oper Sankt Margarethen im Steinbruch leitet, nennt Stichpunkte, die ein optimales Kostüm erfüllen muss: „Der Stil- und Farbtyp muss auf die Trägerin adaptiert sein, man muss zwischen zehn verschiedenen Farbtypen den richtigen wählen. Außerdem muss die Passform auf die Trägerin abgestimmt sein, sonst wirkt es wie eine Verkleidung und ist nicht authentisch.“

Das Modeatelier von Doris Lackner-Schatek befindet sich am Doktor-Karl-Renner-Weg 15 in Eichbüchl, ein Termin bei der Designerin kann unter der Nummer 0664/1616817 vereinbart werden.

