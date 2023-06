Dorfladen Lichtenegg ist der beste Regionalladen im Industrieviertel

90 Greißlereien, Bauernläden, Selbstbedienungshütten, Ab-Hof-Räume, kurz Regionalläden aus ganz Niederösterreich, haben sich zum Wettbewerb angemeldet. Nach einem Bewertungsprozess und einem Online-Publikumsvoting mit 9.200 abgegebenen Stimmen, entschied eine Fachjury. Die Wahl fiel auf fünf Regionalläden mit Bedienung und fünf Selbstbedienungsläden in Niederösterreichs vier Vierteln und NÖ-Mitte. Die Gewinner werden mit einer Urkunde und einer Plakette für ihren Regionalladen ausgezeichnet. Sie erhalten außerdem einen Jahresvorrat an Werbemitteln von „So schmeckt Niederösterreich“ sowie ein Fotoshooting für ihren Regionalladen.

Der Dorfladen Lichtenegg wurde als bester Selbstbedienungsladen im Industrieviertel ausgezeichnet. Platz eins in der Kategorie „Regionalladen mit Bedienung“ geht an den „BIOhof Schlager“ in Mollram (Bezirk Neunkirchen).

Beim neuen Dorfladen wurde schon beim Bau auf Nachhaltigkeit geachtet. In Holzbauweise mit regionalen Baufirmen, dank vielen freiwilligen HelferInnen und Unterstützung durch die Gemeinde, wurde er dieses Jahr eröffnet. Der Dorfladen Lichtenegg ist ein Selbstbedienungsladen und bietet ProduzentInnen aus Lichtenegg und den umliegenden Gemeinden eine Verkaufsmöglichkeit. Der gemeinschaftliche Auftritt gibt den Konsumenten mehr Möglichkeiten aus der regionalen und saisonalen Produktvielfalt jeden Tag von 6 bis 22 Uhr zu wählen.

„Die Betreiberinnen und Betreiber erleichtern vielen Bäuerinnen und Bauern den Absatz regionaler Lebensmittel. Sie tragen zur kulinarischen Identität unserer Heimat bei und leisten einen wichtigen Beitrag für die Nahversorgung in den Regionen. Ich gratuliere allen Gewinnerinnen und Gewinnern herzlich zur Auszeichnung“, freut sich Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf.