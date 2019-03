Besonders engagierte Gemeinden wurden am 26. Februar mit der Auszeichnung „Kulturfreundlichste Gemeinde im Bezirk 2018“ geehrt.

Bewertet wurden unter anderem die Bandbreite des regionalen Kulturangebots, nachhaltige Kulturvermittlung, Feste- und Feierkultur, Kultur an ungewöhnlichen Orten sowie die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Kulturschaffenden. Aufgrund dieser Kriterien wurde Gutenstein – dort finden Jahr für Jahr die „Raimundspiele“ statt – zur Siegergemeinde des Bezirks gekürt. „Das ist eine Auszeichnung für unsere Leistung, die zeigt, dass man mit ehrenamtlichen Tätigkeiten und der Unterstützung von Vereinen und vom Land Niederösterreich sehr weit nach vorne kommen kann“, sagt GfG-Bürgermeister Michael Kreuzer.

"Kunst und Kultur sollen spür- und fühlbar sein"

Wie sehr Kultur und Bildung bewegen, zeigt eine Studie, nach der knapp 80.000 Menschen ehrenamtlich für Kultur und Bildung unterwegs sind. Durch aktive Kulturarbeit und abwechslungsreiche Angebote schaffen Gemeinden Identität und gewinnen an überregionaler Attraktivität. Die Förderung regionaler Kulturschaffender und -initiativen – vom Sponsoring über Bewerbung und Social-Media bis hin zur Verfügungstellung von Veranstaltungssälen und Veranstaltungstechnik – gewinnt immer mehr an Bedeutung.

„Damit Kultur und Bildung in unseren Regionen blühen können, braucht es innovative, moderne und zukunftsorientierte Gemeinden, die gemeinsam mit ehrenamtlich engagierten Menschen kulturelle Angebote schaffen, sodass Kunst und Kultur in allen Ecken und Enden Niederösterreichs spürbar und fühlbar sind“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Das Prädikat „Kulturfreundlichste Gemeinde im Bezirk“ soll ein Anreiz für die kontinuierliche Förderung kultureller Aktivitäten in den Regionen sein“, so Martin Lammerhuber, Geschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich.